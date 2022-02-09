Antalya’da kapı açılınca dışarı uçan acemi driftçiye 11 bin TL ceza

Antalya’da akaryakıt istasyonu içerisinde drift yapmak isterken kullandığı 1993 model aracın kapısının açılması sonucu düşen sürücüye 11 bin TL para cezası yazıldı.

Olay, Kumluca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun önünde dün meydana geldi. İstasyona 1993 model serçe aracı ile gelen sürücü, drift atarak dönmek isterken aracın kontrolünü kaybetti. Sürücü kapısı açılan araçtan düşerken, araç yaklaşık 15 metre gittikten sonra yolcu koltuğunda oturan diğer kişi tarafından el freni çekilerek durduruldu. Düşen şahıs ise aracının arkasından koşarak yetişti. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüye ulaştı. Şahsa 11 bin 144 TL para cezası yazıldı.