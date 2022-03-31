Antalya’da kanala düşen köpek, ekipleri peşine taktı

Antalya’da 4 metrelik tahliye kanalına düşen köpek, itfaiye ekiplerine adeta ecel teri döktürdü. Köpeği kurtarmak için botla kovalayan ekibin o anlarını kayda alan vatandaşın, “Sabahtan bu yana bununla uğraşıyoruz. Biz kovalıyoruz o kaçıyor” sözleri ise görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Olay, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 4 metre derinlikteki tahliye kanalında meydana geldi. Kanala bir köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Gürsu itfaiye ekibi sevk edildi. Köpeği karadan yakalamakta güçlük çeken ekipler, şişme bot ile kanala indi. Şişme bot üzerinde kürek çekerek köpeği yakalamak isteyen ekipler uzun süre mücadele etti.

İtfaiye ekipleri kovaladı köpek ise kaçtı. Bir süre sonra ise köpek yakalanarak yukarı çıkarılarak, doğaya bırakıldı. O anlarda bir vatandaşın söylediği, “Sabahtan bu yana bununla uğraşıyoruz. Biz kovalıyoruz o kaçıyor” sözleri ile izleyenleri gülümsetti.