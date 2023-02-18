Antalya’da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya’da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. 38 yaşındaki sürücünün deprem bölgesinde AFAD gönüllüsü olarak kurtarma çalışmaların katıldığı ve bir süre önce Antalya’ya döndüğü öğrenildi.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi Karaman Köprüsü üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer B.’nin himayesindeki kamyonetle, aynı yönde giden Erkan Yıldırımdemir’in (38) kullandığı 06 CMJ 954 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yıldırımdemir yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Erkan Yıldırımdemir’in hayatını kaybettiği belirledi.

Yıldırımdemir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı

Öte yandan hayatını kaybeden Yıldırımdemir’in Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’a AFAD gönüllüsü olarak gittiği, burada arama-kurtarma çalışmalarına destek verip kısa bir süre önce Antalya’ya döndüğü öğrenildi.