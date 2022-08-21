Antalya’da kamyonet üzerindeki diskonun faturası ağır oldu

Antalya’da eğlencenin dozunu kaçırarak kamyonetin üzerini açık diskoya çeviren sürücüye 2 bin 215 TL para cezası verilirken araç da trafikten 15 gün sureyle men edildi.

Olay, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Konyaaltı sahili Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerine kamyonet ile gelen gençler, adeta kamyonetin üzerini açık diskoya çevirdi. Eğlencenin dozunu kaçıran gençler, yüksek müzik eşliğinde seyir halindeki araç üzerinde dans ederek eğlendi. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Faturası ağır oldu

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın peşine duştu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)’den elde edilen görüntülerden yola çıkan ekipler araç plakasını 34 UR 9275 olarak belirledi. Çok geçmeden ulaşılan sürücü ise o saatlerde asker eğlencesi yaptıklarını beyan etti. Şahsa çeşitli suçlardan toplamda 2 bin 215 TL para cezası verilirken araç da trafikten 15 gün sureyle men edildi.