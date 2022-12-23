Antalya’da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücüsü yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya’nın Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Durali Öztürk (61) idaresindeki 07 NZM 18 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kaza yapan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nazmiye Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Durali Öztürk ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.