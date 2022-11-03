Antalya’da kaçak tütün satanlara büyük darbe

Antalya’da polisin gümrük kaçağı tütün ürünlerinin satışına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 1,5 milyona yakın boş ve dolu makaron, 898 kilogram kıyılmış tütün ve 100 bin sigara sarma kağıdı ele geçildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ekim Pazartesi günü Muratpaşa ilçesinde 3 adreste gümrük kaçağı tütün ürünlerinin depolanıp satışının yapıldığı bilgisini aldı. Belirtilen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 1 milyon 329 bin 400 adet boş, 13 bin 760 dolu makaron, 898 kg kıyılmış tütün, 100 bin sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde işlem yapıldı.