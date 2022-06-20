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Antalya’da kaçak alkol operasyonu

Antalya’nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak alkol sattığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Asayiş 20.06.2022, 13:19
Antalya’da kaçak alkol operasyonu

Antalya’nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak alkol sattığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sahilkent Mahallesi’nde kaçak alkol satışı yapıldığı bilgisi alındı. İhbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün akşam 22.00 sıralarında Sahilkent Mahallesi’nde operasyon düzenlendi. Operasyonda; E.U. isimli şüpheli yakalanırken, aracında yapılan aramada ise 2 litre etil alkol ve 8 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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