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Antalya’da jandarmadan nefes kesen operasyon

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak silah ticareti yapan şüphelinin sanayi sitesindeki işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 tabanca, 25 kök Hint keneviri ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken o anlar ekiplerin kameralarına yansıdı.

Asayiş 21.05.2021, 10:10
Antalya’da jandarmadan nefes kesen operasyon

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak silah ticareti yapan şüphelinin sanayi sitesindeki işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 tabanca, 25 kök Hint keneviri ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken o anlar ekiplerin kameralarına yansıdı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Konya’dan Manavgat’ta yasa dışı yollarla silah getirilip satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte silah ticaretinin Manavgat Sanayi Sitesi’ndeki bir işyerinde yapıldığı tespit etti. Bunun üzerine harekete geçerek belirlenen adrese dün saat 22.00 sıralarında baskın düzenleyen farklı markalarda 6 tabanca ile bu tabancalara ait 35 adet mermi, 7 adet şarjör, saksılara ekili vaziyette 25 kök Hint keneviri ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili M. K. İsimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Operasyon anı ise ekiplerin kamerasına yansıdı.
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