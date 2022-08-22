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Antalya’da jandarmadan kumar operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı kumar uygulamaları çerçevesinde 724 işyeri kontrolü yapıldı, 5 aranan şahıs yakalandı,1 kişi tutuklandı.

Asayiş 22.08.2022, 12:05
Antalya’da jandarmadan kumar operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı kumar uygulamaları çerçevesinde 724 işyeri kontrolü yapıldı, 5 aranan şahıs yakalandı,1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde 724 iş yeri kontrolü yapıldı. Uygulamada sorgusu yapılan 8 bin 904 şahıstan, 5 aranan şahıs yakalandı, 1 kişi ise tutuklandı.

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