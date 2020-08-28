Antalya’da jandarma denetimleri sıklaştırdı
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTELLER BÖLGESİNDE ARAÇLARI TEK DURDURAN JANDARMA EKİPLERİ HEM TRAFİK UYGULAMASI YAPTI HEM DE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SÜRÜCÜ VE YOLCULARIN ATEŞİNİ ÖLÇTÜ.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde oteller bölgesinde araçları tek durduran jandarma ekipleri hem trafik uygulaması yaptı hem de korona virüs tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü.
Manavgat’ta jandarma ekipleri, Ilıca-Kumköy ve Sorgun Titreyengöl güzergahında karadan ve havadan helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durdurdukları araçlarda bulunanların trafik açısından denetimlerini yaparken korona virüs tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla komutanlığımız sorumluluk bölgesinde bulunan karayollarında gözlemlenen uygunsuz şerit değiştirme tehlikeli şerit değiştirme hatalı sollama Yakın Takip Zorunlu haller dışında duraklamak ve park ihlallerinin önlenmesi maksadıyla helikopter faaliyeti icra edilmiştir” denildi.
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