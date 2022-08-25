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Antalya’da jandarma aranan hükümlüyü baba evinde yakaladı
Antalya’nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 9 aylık hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.
Asayiş 25.08.2022, 09:35
Antalya’nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 9 aylık hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 31 suç kaydı bulunan ve halen 2 ayrı hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.S.’yi Serik ilçesi Dorumlar Mahallesinde babasına ait evde yakaladı. Gözaltına alınan hükümlünün işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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