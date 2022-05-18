Antalya’da iş kazası: 1 ölü

Antalya’nın Döşemaltı ilçesinde bir işyerinde istifleme makinesinin bakımını yaparken, boşa çıkan asansörün altında kalan görevli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde tarım kimyasalları ve gübre üretimi yapan bir firmada meydana geldi. İstifleme makinesinin zincirinin kopması üzerine, yetkili firmadan arızanın giderilmesi için personel istendi. Antalya dışından gelen görevli 36 yaşındaki Okan Günay, bakım çalışması yaptığı sırada istifleme makinesinin asansörünün boşa çıkması sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Durum çalışanlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Günay, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Savcılık ve jandarma olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Okan Günay’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.