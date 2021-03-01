Antalya’da insan kaçakçılığı iddiasına 11 tutuklama

Antalya’da 37’i çocuk 176 düzensiz göçmeni tekneyle Avrupa’ya kaçırmaya çalışırken yakalanan 11 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT ve Antalya İl Jandarma Komutanlığınca ortak yürütülen çalışmada kasası brandayla kaplı kamyonlarda 37’si çocuk 176 düzensiz göçmen yakalandı. Antalya’da düzensiz göçmenlerin organizatörler aracılığı ile İstanbul’dan araçlarla Antalya’nın Kemer ilçesine getirileceği, buradan da Çamyuva Mahallesi’nden deniz yoluyla yurt dışına çıkış yapacakları bilgisi üzerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda kasa bölümü branda ile örtülü kamyonlarda olduğu tespit edilen 55 Suriye, 45 Afganistan, 20 Irak, 17 Bangladeş, 16 Filistin, 13 Pakistan, 9 İran ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 176 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatörlük yapan 11 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan 176 düzensiz göçmenden 37‘sinin çocuk olduğu tespit edildi. Düzensiz göçmenleri almak için tekneyle denizde beklediği tespit edilen organizatörler ise Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından yakalandı. Yakalanan organizatörler K.K., B.K.,K.S.,M.B.,M.A.,M.Ö.,MY.,D,Y., E,V., S,İ., K.M.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.