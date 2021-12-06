Antalya’da iki katlı binada çıkan yangında can pazarı: Mahsur kalan insanlar ve hayvanlar kurtarıldı

Antalya’da alt katında dokuz adet dükkanın ve insanların yaşadığı dairelerin bulunduğu iki katlı iş hanında çıkan yangında adeta can pazarı yaşındı. Binayı etkisi altına alan dumanlar vatandaşlara ve ekiplere zor anlar yaşatırken mahsur kalanlar itfaiye tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Binanın altında bulunan iş yerlerinden biri olan pet shoptaki hayvanlar ise iş yeri sahibi ve vatandaşalar tarafından kurtarıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında akşam saat 21.00 sularında meydana geldi. Vatandaşların binadan çıkan dumanları görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede bulunan meraklı vatandaşları olay yerinden uzak tutmak için mücadele verirken, itfaiye ekipleri ise dumanla dolan binanın içerisine girerken zor anlar yaşadı. İçeri giren 110 ekipleri yangının çıkış noktasını belirleyerek söndürme çalışması başlattı. Üst katlarında vatandaşların yaşadığı birçok dairenin olduğu binanın alt katında yer alan pet shop işletmesinde ise hayvanların zarar görmemesi için tahliye çalışmaları başlatıldı.

Vatandaşlar balkonlarda mahsur kaldı, itfaiye merdiven yardımıyla kurtardı

Yangında yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkamayınca itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla balkonlarda kurtarma operasyonu başlattı. Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar itfaiye merdiveni yardımıyla aşağıya indirilirken itfaiye ekipleri yangının söndürülmesiyle birlikte diğer vatandaşları da bina içerisinden tahliye etti. Etraftaki vatandaşların meraklı akışları arasında binadan çıkarılan birkaç kişi ise dumandan etkilendi. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri vatandaşlara ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavileri için hastaneye götürüldü. İlk belirlemelere göre yangının elektrik panosundan çıktığı tespit edildi.