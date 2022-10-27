Antalya’da iki iş yeri kurşunlandı

Olay, gece yarısı saat 01.50 sırasında Hüsnü Karakaş Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi üzerindeki iki işletmede meydana geldi. Gece yarısı iş yerinin önüne beyaz bir otomobille gelen kişi ya da kişiler, çiğ köfte dükkanı ve bir kafeye pompalı tüfekle ateş etti. İş yerlerine isabet eden mermiler nedeniyle camlar kırıldı ve hasar meydana geldi. Sabah işletmelerine gelen esnaf ise büyük bir şok yaşadı. Haber verilmesi üzerine polis ekipleri inceleme yaptı. İki işletmedeki zararın yaklaşık 25 bin TL’yi bulduğu öğrenildi. Olay anında içeride kimsenin olmaması ise herhangi bir yaralanmayı önledi. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan güvenlik kamerasın yansıyan görüntüde, beyaz bir otomobilin yanaştığı ve bir kişinin arka camdan dışarı sarktığı, iş yerinin içine camların döküldüğü anlar yer aldı.

"Yaralanma olabilirdi"

Dükkanının ön camı tamamen inen Turan Derinsu, “Gece saat 01.50 sıralarında olay meydana gelmiş. Kardeşim zaten iş yerimin üst katında oturuyor. Kardeşim aradı iş yerime kurşunlama oldu diye. Geldim, batım bir el ateş etmişler ve camım aşağı inmiş. Polisler geldi inceleme yaptı. Sabah dükkanımı temizlemeye geldim bir baktım yandaki iş yerini de kurşunlamışlar. Bir aydır burada iş yerlerine sürekli kurşunlama olayı yaşanıyor. Camın maliyeti 7 bin TL’yi bulacak. Zararını da geçtim gündüz vakti olsa yaralanma olayı olabilirdi” diye konuştu.

"Şüpheliler bulunsun"

Kafesine iki kurşun isabet eden Harun Akbaran, “Olay dün gece yarısı yaşandı. Kafeme iki el silahlı saldırıda bulunulmuş. Kimseyle bir sorunum yok, sadece bu yakında yaşanan bir olayda iş yerimden güvenlik kamera kaydı vermiştim. Muhtemelen o durumdan bu olay başımıza geldi. Tentemiz patlamış camlar kırılmış durumda. 15 bine yakın zararımız var. Muhtemelen kimsenin olmadığı zamana denk getirmeye çalışmışlar. Çünkü iş yerim gece yarısına kadar açıktı. Planlanmış bir şey. Araç yanaşıyor kimse inmiyor ve direk ateş ediliyor. Erken saatte bu olay yaşansa müşterilerime de zarar verilebilirdi. Şüphelilerin biran önce bulunmasını istiyorum” dedi.