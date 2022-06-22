Antalya’da hurdacılara polis ve zabıtadan baskın

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaçak olarak hurda toplayarak Sorgun Mahallesi’ndeki boş alanları hurdalığa dönüştüren hurdacıların araçlarına ve topladıkları malzemelere zabıta ve polis ekiplerince el konuldu.

Manavgat’ta il dışından gelen ve yabancı uyruklu şahısların pet ve karton gibi geri dönüşüm malzemelerini toplamak suretiyle Sorgun Mahallesi başta olmak üzere mahallerdeki boş alanları çöplüğe dönüştürmeleri polis ve zabıtayı harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde aynı mahallede çevre yolu yakınlarında iki ayrı bölgenin hurdalığa dönüştürüldüğü bilgisini alan Manavgat Belediyesi zabıta ekipleri, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yaptıkları baskında hurdalara el koyarken, çok sayıda pet şişe kamyonlarla çöplüğe taşınmıştı. Hurda toplayan şahıslar, yapılan kimlik ve GBT kontrollerinin ardından Manavgat’ta bu işi yapmamaları konusunda uyarılmıştı.

Yine aynı manzara

Yine Sorgun Mahallesi’nde etrafı kamışlarla çevrili olması nedeniyle dikkat çekmeyen bir bölgenin dökülen pet şişeler nedeniyle çöplüğe dönüştürüldüğü bilgisine ulaşan zabıta ekipleri, polisler eşliğinde bölgeye baskın düzenledi. Bölgenin dökülen çöpler nedeniyle hurdalığa dönüştürüldüğü, hurda toplayanlar için yatacak alanlar oluşturulduğu, yemeklerini yine burada pişirip

yedikleri gözlendi. Hurdalıkta bulunan 1’i Türk, diğeri yabancı uyruklu 2 kişi kendilerinin işçi olduğunu, hurdaların Antalya’da bir ekibe ait olduğunu söyledi. Üzerinde kimlik bulunmayan yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, çevreye saçılmış hurdalar kepçe ve kamyonlarla kaldırıldı.

Manavgat Belediyesinin geri dönüşüm ihalesini alan firma sahibi Ramazan Eskinus, “Son günlerde başka illerden gelenlerin yanında Antalya’da bazı firmalar adına hurda toplayıp kamyonlarla Antalya’ya gönderen yabancı uyruklular var. Bunlarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız. Zabıta ve polisimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.