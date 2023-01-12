Antalya’da hortum domates ve çilek seralarını parçaladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Antalya’da dun sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur gün boyunca hayatı adeta durma noktasına getirdi. Sağanak yağmur ve şiddetli fırtına akşam saatlerinde şiddetini de daha arttırdı. Sağanak yağmur dolayısı ile Aksu ilçesi Murtuna Mahallesinde Dereboğaz köprüsü taştı. Derenin taşması ile su köprünün üzerinden aktı. Yolda kalan vatandaşların yardımına mahallede yaşayan diğer vatandaşlar koştu.

“48 yaşındayım bu suyun ilk defa kuzeye doğru aktığını gördüm”

O anları kayda alan Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahın, “Uzun yıllardır görmediğimiz bir sel gördük. Traktörler ile suda kalan vatandaşlarımızı çekiyorlar. 48 yaşındayım bu suyun ilk defa kuzeye doğru aktığını gördüm. Böyle bir yağış ömrümde görmedim, uyarıldığı kadar gerçekten varmış. Su tomrukları taşımış” dedi. Mahalle muhtarı Bekir Doğan ise, “Burası Dereboğaz köprüsü olarak bilinir. Ani bir su baskını ile yol kapandı. Bir aracımız yolda kalmıştı, onu kurtardık. Tüm ekipler burada. Aşağıda da evde iki kişi var onları da arkadaşlarımız aldı” sözlerine yer verdi.

Zeytin ağacını ise kökleyerek, seranın üzerine astı

Diğer taraftan yağmur ile birlikte akşam çıkan hortum Kundu Mahallesi’nde domates ve çilek seralarına zarar verdi. Hortum dolayısı ile çok sayıda seranın naylon örtüsü hortum tarafından kaldırıldı. Bir başka serada ise demirleri eğdi. Aynı seranın hemen yanı başında bulunan zeytin ağacını ise kökleyerek, seranın üzerine astı. Hortum dolayısı ile sera içerisinde bulunan küçük domateslerin yere serpildiği görüldü. Yaşananları anlatan çiftçi Gülay Çakır, “Akşam saat 09.30 gibi hortum gelerek ne varsa aldı götürdü. Domates ve biberimiz vardı, hortum geçti. Benim tek geçim kaynağım bunlardı. İki tane çocuğumu okutuyorum” sözlerine yer verdi. Çileklerin bulunduğu cam serada ise hortum dolayısı ile uçan camlar içerisini adeta savaş alanına çevirdi. Çok sayıda camın çileklerin üzerine düştüğü görüldü.