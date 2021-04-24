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Antalya’da hız motosikleti kazası: 2 ölü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, kontrolden çıkan hız motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve arkasındaki yolcu hayatını kaybetti.

Asayiş 24.04.2021, 16:56
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Antalya’da hız motosikleti kazası: 2 ölü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, kontrolden çıkan hız motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve arkasındaki yolcu hayatını kaybetti.

Korkuteli Antalya karayolu Cehennem Deresi mevkiinde, Şemsi Akarca’nın kullandığı 48 AAH 993 plakalı hız motosikleti, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Şemsi Akarca ile arkasındaki arkadaşı Hakan Sarıkaya çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayarak çelik bariyerlere çarptı. Kazada iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Şemsi Akarca ve Hakan Sarıkaya’nın cansız bedenleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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