banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Antalya’da hırsızlık yapıp Manavgat’ta yakayı ele verdiler

Antalya’da polisten kaçarak, Aksu ve Serik ilçelerinde polisin dur ihtarına uymayan 3 hırsızlık şüphelisi, Çolaklı’da Bölge Trafik ekipleri tarafından durduruldu. Şahısların aracında hırsızlık yapmak için kullandıkları demir kesme makası ve benzeri aletler bulunurken, üst aramalarında sigara paketi içerisinde eroin maddesi ele geçirildi.

Asayiş 26.06.2022, 09:48
Antalya’da hırsızlık yapıp Manavgat’ta yakayı ele verdiler

Antalya’da polisten kaçarak, Aksu ve Serik ilçelerinde polisin dur ihtarına uymayan 3 hırsızlık şüphelisi, Çolaklı’da Bölge Trafik ekipleri tarafından durduruldu. Şahısların aracında hırsızlık yapmak için kullandıkları demir kesme makası ve benzeri aletler bulunurken, üst aramalarında sigara paketi içerisinde eroin maddesi ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibinde olan ve içerisinde 3 hırsızlık şüphelisinin bulunduğu 07 ALC 867 plakalı otomobilin, Aksu ve Serik ilçelerinde polislerin dur ihtarına uymayarak kaçtığı bilgisi Manavgat’ta güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı ekip, Çolaklı Süral kavşağında aldığı önlemin ardından aracı durdururken, araçta bulunanlardan 2’si yakalandı. Şahıslardan birisi ise olay yerinden kaçtı.

Şahıslar olay yerine gelen Çolaklı Jandarma Karakolu ekiplerince teslim alınırken, olay yerine şahısları takip etmekte olan Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geldi. Kısa bir süre sonra da kaçan 3. şüpheli yakalandı.

Şahısların üst aramalarında sigara paketi içerisinde eroin maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı, araçlarında ise hırsızlık yapmakta kullandıkları demir kesme makası, keski ve benzeri malzemeler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından Çolaklı Jandarma Karakoluna götürülen U.A., H.B. ve Ş.O. isimli şüpheliler, haklarında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldıktan sonra kullandıkları araçla birlikte Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu