Antalya’da hırsızlık ihbarına giden polislerin güzünden kaçmayan detay

Antalya’da hırsızlık ihbarına giden polis ekiplerinin gittikleri ihbarın hemen yanı başındaki detay gözlerinden kaçmadı. Bir aracın da aküsünün yerinde olmadığını gören ekipler, her iki olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2810 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; turizm sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette servis şoförü olarak çalışan Eylem Çankaya, aracını park ederek şehir merkezine gitti. Bir süre sonra geri dönen Çankaya, aracının ön kısmında eşyalarının olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri geldi. Ekipler hırsızlık olayına karışan kişi ya da kişileri bulmak için araştırma yaptı.

O detay gözden kaçmadı

Bölgede güvenlik kamerası araştıran ekiplerin gözünden bir detay ise kaçmadı. Olay yerinden hemen 20 metre uzaklıkta park halinde bulunan bir kamyonetin aküsünün olmaması ekipleri harekete geçirdi. Ekipler plaka üzerinden araç sahibine ulaştı. Araç sahibi ile aracını bir arkadaşına emanet verdiğini verirken de akünün yerinde olduğunu belirtti.

"Bu adam bunu kendine meslek edindi ise ben ne desem boşunadır”

Servis minibüsünden eşyaları çalınan Eylem Çankaya, “Bir takım işlerim için SKK’ya gittim. 11.00 gibi aracımı park ettim, 15.00’da döndüm. İşe gitmek için araca bindiğimde araçtan malzemelerin alındığını fark ettim. Montumu, deri çantamı, hoparlörümü çalmışlar. Büyük bir ihtimalle araç kilitlenmedi. Anahtar ile de dışarıdan kilitlemedim. Çalan şahıslardan şikayetçi olacağım. En azından o belgelerin çıkarılmasını istiyorum. Bu adam bunu kendine meslek edindi ise ben ne desem boşunadır” dedi.