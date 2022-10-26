Antalya’da helikopterli trafik denetiminde ceza yağdı

Antalya merkez ve ilçelerinde Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Aydın Filosu’ndan gelen özel maksatlı helikopter ile trafik denetimi yapıldı. Havadan yapılan denetimlerde emniyet kemeri, cep telefonu, şerit ihlali, kask ve agresif sürücü davranışları denetlendi. Sürücülerde algılanan yakalama riskini en üst seviyede tutmak için havadan özel kameralarla yapılan tespitler sonucu kural ihlali yapan 41 sürücüye yerde bulunan jandarma trafik ekiplerince toplam 38 bin 500 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde hakkında yakalama şerhi bulunan 2 araç ve 3 şahıs yakalanarak idari ve adli işlem yapıldı.