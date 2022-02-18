Son Dakika
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede “Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği. Bizim için hem Gürcistan’ın hem de Ukrayna’nın top
Antalya’da hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı
Antalya’da 22 ve 14 yıllık hapis cezalarına çarptırıldıkları için aranan 2 şüpheli yakalandı.
Asayiş 18.02.2022, 10:42
Antalya’da 22 ve 14 yıllık hapis cezalarına çarptırıldıkları için aranan 2 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 22 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası ile aranan İ.Ç. ve hırsızlık suçundan 14 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan İ.S’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.