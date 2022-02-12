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Antalya’da gözü yaşlı anne 41 gündür haber alamadığı oğlunu 50 bin TL ödül ile arıyor

Antalya’da 29 yaşındaki oğlundan 41 gündür haber alamayan anne, 50 bin TL ödül verileceğini belirttiği ilan ile oğlunu şehrin her noktasında aramaya başladı. Gözyaşları arasında seslenişte bulunan kadın, “Kaç gündür çıldırmak üzereyim. Gören duyan olursa lütfen haber versin. Artık çok korkmaya başladım. Kendisine bir şey mi yaptı, birisi mi bir şey yaptı bilmiyoruz. Ne olur bana haber verin” dedi.

Asayiş 12.02.2022, 14:39
Antalya’da gözü yaşlı anne 41 gündür haber alamadığı oğlunu 50 bin TL ödül ile arıyor

Antalya’da 29 yaşındaki oğlundan 41 gündür haber alamayan anne, 50 bin TL ödül verileceğini belirttiği ilan ile oğlunu şehrin her noktasında aramaya başladı. Gözyaşları arasında seslenişte bulunan kadın, “Kaç gündür çıldırmak üzereyim. Gören duyan olursa lütfen haber versin. Artık çok korkmaya başladım. Kendisine bir şey mi yaptı, birisi mi bir şey yaptı bilmiyoruz. Ne olur bana haber verin” dedi.

Antalya’da yaşayan ve hasar danışmanı olarak çalışan 29 yaşındaki Rohat Balkı, çalıştığı iş yerinden 3 Ocak tarihinde 2 saatliğine izin aldı. Balkı’ya annesi Ruken Gökçen, hem telefondan arama hem de mesaj yoluyla ulaşamadı. Ruken Gökçen’e, akşam saatlerinde oğlunun telefonunun Konyaaltı sahili 14 numaralı plajın yakınındaki bir bankta bulunduğu bilgisi geldi. Polis Merkezinden oğlunun telefonunu teslim alan anne Gökçen, tüm aramalarına rağmen bir ize ulaşamadı ve kayıp başvurusunda bulundu. Anne Gökçen ve yakınları 41 gündür kent genelinde yaptıkları aramalarda Rohat Balkı’dan bir ize ulaşamadı.

Son görüldüğü yerde denizden arama yapıldı

Yapılan girişimlerin ardından Balkı’nın son görüldüğü nokta olan sahilde denizden bir arama yapılmasına karar verildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Antalya Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi bünyesinde Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekipleri bölgeye geldi. Gerekli hazırlıklarını yapan ekipler, kıyı hattı boyunca su altında arama çalışması yaptı. Aramalarda drone ve su altı robotu da kullanıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda bir ize rastlanmadı. Çalışmalar havadan da görüntülendi. Anne Ruken Gökçen, oğlunu arama çalışmalarını gözü yaşlı şekilde takip etmişti.

Gözü yaşlı anne 50 bin TL ödül ile armaya başladı

Yapılan çalışmalarda bir ize ulaşamayan anne Ruken Gökçen son olarak üzerinde “bulan kişiye 50 bin TL ödül verilecektir” yazan afiş hazırlattı. Gözü yaşlı anne eline aldığı afiş ile oğlunu aramaya başladı. Yaşananları anlatan gözü yaşlı anne, “3 Ocak tarihinde her zaman olduğu gibi işine gitti. Sonra 2-3 gibi müdürü beni arayarak yemeğe çıktığını ve geri dönmediğini söyledi. Sonra ben kendisini aradım telefonu kapalıydı. Evine baktık evinde de bulamadım. Bir korkmaya başladım. Amcasını aradım. Tekrar falezlerde bir arama yaptık, oralara gitmiştir diye. Ama oralarda da bulamadık. Sürekli mesajlar attım. Ama telefonu hep kapalı. Sonra gece birisi bizi aradı telefon bulduğunu söyledi. Gittik karakoldan telefonu alarak kayıp başvurusunda bulunduk. O günden sonra haber alamadık” sözlerine yer verdi.

"Kaç gündür çıldırmak üzereyim"

Telefonunu kontrol ettiklerini ve bir şey bulamadıklarını belirten Gökçen, “Emniyet de incelemiş. Bir sonuca ulaşmadık. Denizde de arama oldu. Oğlum beni duyuyorsan ne olur yaşadığını söylesin. Sesini duyayım bana yeter. Kaç gündür çıldırmak üzereyim. Gören duyan olursa lütfen haber versin. Artık çok korkmaya başladım. Kendisine bir şey mi yaptı, birisi mi bir şey yaptı bilmiyoruz. Ne olur bana haber verin. Duyuyorsan bana ne olursan bana bir haber ver. Her yerde aradım. Aramadığım yer kalmadı. 50 bin TL ödül koyduk. Her tarafa ilan astık. İlçelere dahi gittik. Şuana kadar bir dönüş olmadı. Benim tek evladımdı” dedi.

Öte yandan, Balkı’nın iş yerinden çıktığı ve sahilde görüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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