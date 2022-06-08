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Antalya’da gençlerin akrobatik hayalleri suya böyle düştü

Antalya’nın Finike ilçesinde motosikletleri ile ön teker kaldırarak akrobatik davranışlarda bulunmak isteyen iki motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Asayiş 08.06.2022, 11:41
Antalya’da gençlerin akrobatik hayalleri suya böyle düştü

Antalya’nın Finike ilçesinde motosikletleri ile ön teker kaldırarak akrobatik davranışlarda bulunmak isteyen iki motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

İki farklı olay ilçede Turunçova ve Yalnız mahallelerinde iki farklı zamanda meydana geldi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ilk görüntüde motosiklet sürücüsü genç ön teker kaldırmak istedi. Bu sırada motosikletin arkasına bulunan arkadaşı düşerek yaralandı.

Diğer olayda ise tali yoldan ana yola çıkan sürücü yine ön teker kaldırarak akrobatik hareket yapmak istedi. Genç davranışı sonrasında düşerek yaralandı.

Her iki olay da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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