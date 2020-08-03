Antalya’da genç kadının ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı
ANTALYA'DA HATİCE ŞİMŞEK İSİMLİ GENÇ KADININ ÖLÜMÜN İLİŞKİN, BİRLİKTE YAŞADIĞI ERKEK ARKADAŞI VE KIZ KARDEŞİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
Antalya’da Hatice Şimşek isimli genç kadının ölümün ilişkin, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı ve kız kardeşi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak’ta yaşandı. 3 katlı bir apartmanın giriş katında yaşayan Gökhan Ç., polisi arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek’in (30) hareketsiz yattığını söyledi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şimşek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli görülen ölümün ardından bölgeye cinayet ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri istendi. Şüphe üzerine kelepçelenerek gözaltına alınan Gökhan Ç.’nin 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette sorgusu devam eden Gökhan Ç.’nin, ifadesinde “Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım. Ardından bir yakınımı, daha sonra da polisi aradım” dediği öğrenildi.
Genç kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.
Kız kardeşiyle birlikte tutuklandı
Emniyette sorgusu tamamlanan Gökhan Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı derinleştirilmesiyle birlikte olayla ilgili olduğu anlaşılan Gökhan Ç.’nin kız kardeşi Ümran Ç. de gözaltına alındı. Adliye sevk edilen iki kardeş, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıktı. Zanlılar, "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
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