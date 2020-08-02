Antalya’da genç kadın evde ölü bulundu (1)
ANTALYA'DA 30 YAŞINDAKİ GENÇ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU. POLİSİN OLAY ANINDA GENÇ KADININ BİRLİKTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN ERKEK ARKADAŞININ İFADE ALMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR.
Antalya’da 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu. Polisin, olay anında genç kadının yanında olduğu iddia edilen erkek arkadaşının ifadesini alma işlemleri devam ediyor.
Olay, saat 16.30 sıralarında Konuksever Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Hatice Şimşek (30) isimli genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay sırasında evde olduğu ileri sürülen G.Ç. (31) isimli arkadaşının ifadesini alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Polis, G.Ç. ile birlikte komşularının da ifadesine başvurdu. G.Ç.’nin polise verdiği ilk sözlü beyanda ise Hatice Şimşek’in düştüğünü söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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