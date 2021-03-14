Antalya’da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın maddi zarara neden oldu

Antalya’da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında maddi zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Antalya Limanı Serbest Bölge’deki bir gemi yapım atölyesinde, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Boya presinden kaynaklandığı iddia edilen yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Dumandan hafif şekilde etkilenen personele ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangında maddi zarar meydana geldiği bildirildi.