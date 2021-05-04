banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!
Kalabalığa balkon selamı veren Ayşe teyze Almanya'da fenomen oldu
Kalabalığa balkon selamı veren Ayşe teyze Almanya'da fenomen oldu

Antalya’da gecekondu alev alev yandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 04.05.2021, 12:31
Antalya’da gecekondu alev alev yandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Temel Eğitim Mahallesi Atatürk Caddesi’nde Mustafa Gençdoğan’ın oturduğu gecekonduda bugün saat 11.00’de çıktı. Evin yandığını fark eden Aysel Gençdoğan’ın yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, hemen evin olduğu yöne koştu. Evin yandığını gören mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine, itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangında tüm eşyaların yanması sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında evde bulunan Mustafa Gençdoğan’ın eşi Aysel Gençdoğan (70), Serkan Gençdoğan (37) ve Yiğit Gençdoğan (10) yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.
Yorumlar (0)
22°
açık