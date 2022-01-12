Antalya’da fırtınada bir tur teknesi battı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınada Side Limanı Balıkçı Barınağı’nda bağlı bir tur teknesi battı.

Manavgat ve çevresinde etkili olan şiddetli yağmur ve denizdeki fırtına Side Limanı’nda balıkçı barınağında bağlı bulunan gezi teknesinin batmasına neden oldu. Mustafa Eşref Seyhan’a ait tekne, havanın aydınlanması ve fırtınanın şiddetini azaltmasının ardından karaya çıkarıldı. Bazı balıkçıların ise kayıklarının şiddetli fırtınada batmaması ve zarar görmemesi için fırtınaya aldırış etmeden kayıklarını beklediği görüldü.