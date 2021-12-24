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Antalya’da FETÖ davalarında ceza yağdı

Antalya Ağır Ceza Mahkemelerince yürütülen FETÖ ve PKK/PYD davalarında ceza yağdı. Aralarında binbaşı, subay, sorumlu, üniversite personeli gibi üst düzey rütbeli sanıkların da yer aldığı davalarda cezalar verildi.

Asayiş 24.12.2021, 11:29
Antalya’da FETÖ davalarında ceza yağdı

Antalya Ağır Ceza Mahkemelerince yürütülen FETÖ ve PKK/PYD davalarında ceza yağdı. Aralarında binbaşı, subay, sorumlu, üniversite personeli gibi üst düzey rütbeli sanıkların da yer aldığı davalarda cezalar verildi.

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan, ankesörlü telefonla FETÖ terör örgütü sorumluları ile bağlantı kurduğu iddia edilen binbaşı sanık M.E. hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. M.E’nin 3 Eylül 2018-13 Şubat 2019 tarihleri arasında tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilerek tutuksuz yargılandığı öğrenildi.

Eski subaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan, ankesörlü telefonla FETÖ terör örgütü sorumluları ile bağlantı kurduğu iddia edilen subay sanık M.Ş. hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın üzerine atılı ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanık M.Ş.’nin 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca M.Ş.’nin 13 Eylül 2018-13 Şubat 2019 tarihleri arasında tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilerek tutuksuz yargılandığı öğrenildi.

FETÖ sorumlusuna 8 yıl 9 ay hapis cezası

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan, ByLock kullanıcısı ve FETÖ sorumlusu olduğu iddia edilen sanık H.B., 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın üzerine atılı ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan cezalandırılmasına karar verdi. H.B. hakkında tutuklu yargılama yapıldı ve tutukluluğun devamına karar verildi.

Üniversite personeline 6 yıl 3 ay hapis cezası

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan, ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen özel bir üniversitenin Personel Daire Başkanlığında eski genel sekreter vekili iken KHK ile ihraç edilen sanık M.Y.İ., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın üzerine atılı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanık M.Y.İ.’nın 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. M.Y.İ’nin 15 Mayıs 2017-22 Kasım 2017 tarihleri arasında tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilerek tutuksuz yargılamasının yapıldığı öğrenildi.

FETÖ’nün sohbet hocasına 9 yıl 4 ay hapis cezası

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan, ByLock kullanıcısı ve F içerisinde sohbet hocalığı yaptığı iddia edilen sanık M.B. hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın üzerine atılı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanık M.B. hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası kararı verdi. Kararla birlikte sanığın sağlık raporları ve tutuklulukta kaldığı süre sebebiyle mahkemece sanığın tahliye edilmesine de karar verildi. Sanığın tahliyesi yönünden verilen karara cumhuriyet savcısı tarafından itiraz edildi. M.B’nin 24 Mayıs-7 Haziran 2018 tarihleri arasında gözaltında kaldığı ve 7 Haziran 2018-2 Aralık 2021 tarihleri arasında tutuklu olarak kaldığı öğrenildi.

PKK’lı sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan sanık A.M.L.’nin 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın üzerine atılı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanık A.M.L. hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. A.M.L. hakkında tutuklu yargılama yapıldı.

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