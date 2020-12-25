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Antalya’da feci motosiklet kazası: 1 yaralı
Antalya’da motosikletin kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlarda büyük hasar oluşurken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Asayiş 25.12.2020, 15:37
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Antalya’da motosikletin kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlarda büyük hasar oluşurken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza Çağlayan Mahallesi 7517 sokak ırmak yolunda meydana geldi. Eren Sarıtaş’ın kullandığı 07 ABT 121 plakalı motosiklet, şelale istikametine seyir halindeyken, 7519 sokak istikametine dönmekte olan Mehmet Oruç’un kullandığı 07 YV 868 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada başındaki kask parçalanan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Eren Sarıtaş’a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Sarıtaş, 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sarıtaş’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Motosiklet hurdaya döndüKaza sırasında aşırı hızlı olduğu belirtilen motosiklet hurdaya dönerken, motosikletin çelik jantları bile parçalara ayrıldı. Kamyonun ise ön camı patlarken motor bölümünde büyük hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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