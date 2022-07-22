Antalya’da feci kaza:3 ölü

Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza bu akşam saat 22.00 sıralarında Finike-Kumluca Karayolu Sahil Bulvar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Turgut K. idaresindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, sahil yolunda karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada Zekine K., Ayşe A. ve Fatma K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirirken, araç sürücüsü Turgut K. polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.