Antalya’da farklı suçlardan aranan 50 şahıs yakalanarak tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılan operasyonlarda 1 ile 27 yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 58 aranan şahıstan 50’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği Aranan Şahıslar kısmınca çeşitli suçlardan aranması olan F.Ö. isimli kişi yakalandı. Şahsın GBT sorgusunda toplam 15 ayrı dosyadan; bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, basit yaralama ve infaz kurumuna yasaklı eşya sokma suçlarından 21 yıl 7 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs gerekli işlemler için Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilerek ardından cezaevine teslim edildi.

Yine ekipler tarafından 16-21 Ocak 2022 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla ilçe genelinde farklı adres ve bölgelerde operasyonlar yapıldı. Operasyonlar sonucunda; kasten öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, yaralama, silahla yağma, kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlar ve hükümlü ve tutuklunun firari suçlarından aranan haklarında ifadeye yönelik ve 1 ile 27 yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 58 aranan şahıstan, 49’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 9 kişi ise yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.