Antalya’da faili meçhul 8 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Serik ilçesinde üst üste geçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, 2 kişi gözaltına alındı

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Serik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen, su dinamosu, 1 adet klima ve klima motoru, 55 metre tel örgü, 5 adet arı kovanı, 140 adet demir direk, 40 metre tel örgü ve 50 metre sulama borusu, pancar motorları ve sulama motoru çalınması olaylarıyla ilgili olarak, Serik JASAT Timleri, Merkez-Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme timlerince yapılan araştırma ve inceleme sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli C.Ç. ve H.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.