Antalya’da eve baskın yapan polis 12 kilo esrar ele geçirdi

Antalya’da polis ekipleri, bir şüphelinin evine yaptığı baskında 12 kilogram 300 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında ekipler, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi’nde A.Ç’nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu ve buradan piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Evde yapılan aramada, 12 kilogram 300 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. A.Ç, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak” suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.