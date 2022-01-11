Antalya’da epilepsi hastası genç annenin şüpheli ölümü

Antalya’ya 1 çocuk annesi 24 yaşındaki kadın, yaşadığı evde ölü bulundu. Yapılan incelemede kadının epilepsi hastası olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Yüksekalan Mahallesi 536 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2’nci katında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 1 çocuk annesi Hayriye Aşğın (24)’ün odasında hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Durum şüpheli görülerek polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ailenin bilgisine başvurdu.

Yapılan incelemede genç kadının epilepsi hastası olduğu ve kısa bir süre önce tedavi olmak üzere Afyon’dan ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Kadının cenazesi işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.