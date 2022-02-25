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Antalya’da en acı teşhis

Antalya’da Beach Park asansör yanında 22 yaşında bir gencin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan genci teşhis etmek için olay yerine gelen ailesi gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi kadın polisler sakinleştirirken, babanın oğlunun cenazesini öpmesi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Asayiş 25.02.2022, 10:37
Antalya’da en acı teşhis

Antalya’da Beach Park asansör yanında 22 yaşında bir gencin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan genci teşhis etmek için olay yerine gelen ailesi gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi kadın polisler sakinleştirirken, babanın oğlunun cenazesini öpmesi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı Beach Park asansör yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan şahıs için ekipler kayıp başvurusu olup olmadığını araştırdı. Ekipler yerdeki şahsın eşkaline benzer bir kayıp başvuru olduğunu belirlerken, savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve bölgede araştırma yaptı. Cenaze aracı beklendiği esnada bölgeye kayıp başvurusunu yapan aile geldi. Ekipler bir süre aileyi cesedin olduğu yere yaklaştırmadı. Daha sonra baba Ali D. teşhis için örtüyü kaldırdığında acı manzara ile karşılaştı. Eşinin ağladığını gören anne Nurten D. gözyaşları içinde yere yığıldı. Acılı anneyi iki kadın polis memuru teselli etmek için büyük çaba sarfetti. Fenalık geçiren anne Nurten D, “Doğukan gitti. Nasıl sakinleşeyim ben. Annem. Gerçek olamaz gerçek değil bu, olamaz olamaz. Çok olmadı, yanımızdaydı. Ali bu nasıl bir şey bu Ali. Sen bilmiyor musun ben dayanamam sana. Nasıl yaptın Doğukan sen. Doğukan değildir dedim, gerçek değildir dedim. Nasıl yapar bunu, nasıl dayanırım bilmedi mi? Dayanamadım bilmedi mi?” diye feryat etti.

Gözyaşlarını tutamayan baba Ali D. ise oğlunun bölgeye sık sık gezmeye geldiğini dile getirdi. Durumu kötüleşen Nurten D. için sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede gelen motorize sağlık ekibi Nurten D.’ye ilk müdahaleyi yaptı ve acılı anne ambulansla hastaneye kaldırıldı.

22 yaşındaki Doğukan D’nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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