Antalya’da ekipleri alarma geçiren olay

Antalya’da kanalizasyona giren hırsızlık şüphelilerinden birinin elektrik akımına kapıldığı ihbarı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler koku ve seslerin geldiği kanalizasyonda inceleme yaptığı sırada şüpheliler bir mahalleden diğer mahalleye geçiş yaparak izlerini kaybettirdi.

Ekipleri alarma geçiren olay, öğlen saatlerinde Kepez ilçesi Gazi Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 hırsızlık şüphelisinin kanalizasyona girdiği ve elektrik akımına kapıldığı ihbarını alan polis ekipleri bölgeye geldi. Kanalizasyon içerisinden ses ve koku gelmesi üzerine olay yerine elektrik firması personeli, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bulunamayan şüphelilerin kanalizasyonun diğer çıkış noktasından farklı bir mahalleye geçerek firar ettiği anlaşıldı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.