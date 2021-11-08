Antalya’da durağa vurduktan sonra şaha kalkarak araçların üzerine düşen otobüs kazası kamerada

Antalya’da freni boşaldığı ileri sürülen halk otobüsünün durağa daldıktan sonra araçlara çarpma anı otobüs içerisinde bulunan ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce durağa çarpan otobüsün daha sonra sürücü tarafından yol kenarına alınmak üzere harekete geçtiği anda bir anda şaha kalkarak önünde bulunan araçların üzerine çıktığı görüldü.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü B. (68) yönetimindeki 07 AU 0232 plakalı halk otobüsü durağa yanaşacağı sırada iddiaya göre freni tutmadı. Bu sırada durakta bekleyen bazı yolcular otobüsün çarpacağını anlayıp duraktan dışarı çıktı. Sür’atli olmayan otobüs, durağa çarptıktan sonra durdu. Kaza sonrası aracın trafiğe engel teşkil etmesi üzerine sürücü otobüsü yol kenarına almak istedi. Bu sefer de ilk olarak şehir güvenlik kamerası direğine çarpıp deviren otobüs, ardından kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Durmaz yönetimindeki O7 EZL 53 plakalı otomobil ile Hasan Sakarkaya yönetimindeki 07 GN 339 plakalı araca ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, otobüs sürücüsü ifade için polis merkezine götürüldü.

Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası ile otobüs içerisinde bulunan kameraya saniye saniye yansıdı. Otobüs içerisinde bulunan kameralara yansıyan görüntülerde otobüsün önce durağa çarptığı görüldü. Daha sonra ise sürücü kaza dolayısı ile yolcuları araçtan indirdi. Bu sırada sürücü tutanak tutulması için otobüsü ileride yol kenarına almak istedi. İş yerine güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise sürücünün otobüsü hareket ettirdikten kısa bir süre sonra otobüsün hızla kalkış yaptığı sonra ise adeta şaha kalkar gibi önünde bulunan araçların üzerine çıktığı görüldü. Olay anında büyük panik yaşayan vatandaşlar ise kaza alanına koştu.

Kazada durakta ve yolcu otobüsünde yolcunun olmaması büyük bir facianın önüne geçti.