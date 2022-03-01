Antalya’da doktor darp edildi, şüpheli gözaltına alındı

Antalya’da Uzman Doktor Gaye Atak’ı darp ettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya’da bir hastanede yaşanan olayda Uzman Doktor Gaye Atak, muayene ettiği hasta tarafından darp edildi. G.Ş., isimli kadın hasta tarafından muayene başlangıcında yere yatırılıp darp edildiğini söyleyen Atak, yetkililerden destek istedi.

Sağ eli, sol omzu, sol orbita altında, saçlı derisinde ciddi ağrılar bulunan Atak, bu süreçte kendisine destek olan Kepez Devlet Hastanesi idarecilerine de teşekkür etti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Şüpheli şahıs hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya başlanmış, gözaltı kararı verilmiş ve şüpheli emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya devam edilmektedir” denildi.