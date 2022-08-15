Antalya’da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya’da falezlerin denizle buluştuğu alanın yaklaşık 20 metre açığında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen ceset, ölüm nedeni belirlenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi’ndeki falezlerin denizle buluştuğu alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kıyı alanda manzara izleyen vatandaşlar, falezlerin denizle buluştuğu alandan yaklaşık 20 metre açıkta su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye deniz polisi ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen deniz polisi, üzerinde şort ve tişört bulunan şahsı bota alarak Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşları arasında olduğu değerlendirilen erkek ceset, kimliği belirlenmek ve ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.