Antalya’da denizde cesedi bulunan 18 yaşındaki gencin kimliği belli oldu

Antalya’da Konyaaltı Sahili’nin yaklaşık 200 metre açıklarında bulunan cesedin kimliği belli oldu.

Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili açıklarında yaklaşık 4 gün önce yapılan kayıp ihbarı için arama çalışması başlatan deniz polisi, bölgede yaptıkları taramada kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta denizde bir erkek cesedi buldu. Deniz polisi dalgıçlarının çıkardığı ceset, bota alınıp Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan 17-18 yaşlarındaki erkek cesedinin teşhisi için çağırılan yakınları, cenazenin 18 yaşındaki Hüseyin Yaşar İlgen’e ait olduğunu tespit etti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, yakınları tarafından teslim alındı.