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Antalya’da dalga yüzünden batan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı
Antalya’da bir balıkçı teknesi dalgalar nedeniyle battı. Teknedeki 5 kişi, diğer balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Asayiş 12.03.2021, 18:03
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Antalya’da bir balıkçı teknesi dalgalar nedeniyle battı. Teknedeki 5 kişi, diğer balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekneyle balık avına çıkan 5 kişi, öğlen saatlerine kadar balık tutmaya devam etti. Havanın rüzgarlı oluşu nedeniyle denizde oluşan dalgalar yüzünden su almaya başlayan tekne battı. Teknenin battığını gören diğer balıkçılar, sudaki kişileri kurtarırken durumu Sahil Güvelik ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, balıkçıları bota alarak kıyıya ulaştırdı. Batan tekne ise limana getirildi.