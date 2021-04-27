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Antalya’da çöp konteynerinde cenin bulundu

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir çöp konteyneri içerisinde 4-5 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu. Polis ekipleri ceninin kime ait olduğunu ve kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bulmak için geniş çaplı inceme başlattı.

Asayiş 27.04.2021, 13:21
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Antalya’da çöp konteynerinde cenin bulundu

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir çöp konteyneri içerisinde 4-5 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu. Polis ekipleri ceninin kime ait olduğunu ve kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bulmak için geniş çaplı inceme başlattı.

Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4301 Sokak’taki çöp konteynerinde cenin bulundu. 4-5 aylık olduğu tahmin edilen cenini fark eden vatandaşlar, durumu 155 polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cenin ve çöp konteynerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından cenin, kesin ölüm nedeni tespit edilmek ve kime ait olduğu belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.
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