Antalya’da cinayet gibi kazaya 2 gözaltı

Antalya’da yol ortasında darp ettikleri gencin taksinin çarpması sonucu ölümüne neden olan 2 şüpheli yakalandı.

Kaza, saat 03.10’de Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol ortasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekme tokat darp edilen Çağrı Aktaş (30) bulunduğu yere yığılıp kaldı. Darp eden kişilerin genci yaya geçidinde yarı baygın halde bırakıp olay yerinden ayrılmasından kısa süre sonra H.U. idaresindeki 07 T 4507 plakalı ticari taksi şahsın üzerinden geçti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Aktaş’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Turizmci olduğu öğrenilen Aktaş’ın ölümünün ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, yol ortasında Çağrı Aktaş’ı darp eden ve daha sonra baygın halde bırakan şahısların bindiği otomobilin plakasını belirledi. Çalışmalarını sürdüren özel ekip, şüpheliler Y.C. ve F.Ç.’yi yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Gözaltındaki taksi sürücüsü H.U. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.