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Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Yangında üç hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Asayiş 30.08.2022, 15:57
Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Yangında üç hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Kaş ilçesine bağlı bin 500 metre rakımlı Gömbe Yaylası dağlık alanda saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını kontrol altına alındı. 4 uçak, 2 helikopter ile havadan, Kaş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir itfaiye aracı, 52 orman işçisi ve gönüllülerle müdahale edilen yangının yarım saat içinde büyümeden kontrol altına alındığı bildirildi. Yangında ilk belirlemelere göre 3 hektarlık arazinin zarar gördüğü öğrenildi.
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