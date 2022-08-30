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Antalya’da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Asayiş 30.08.2022, 15:23
Antalya’da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Kaş ilçesine bağlı bin 500 metre rakımlı Gömbe Yaylası dağlık alanda başlayan orman yangınına 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 52 işçi ve gönüllülerle müdahale ediliyor. Üç tarafı çevrilen yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

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