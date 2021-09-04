banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
15 gökdelen dinamitlerle böyle yıkıldı
15 gökdelen dinamitlerle böyle yıkıldı
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı
Filenin Sultanları finali kaçırdı
Filenin Sultanları finali kaçırdı
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira

Antalya’da çıkan bozuk orman alanı yangını kısa sürede söndürüldü

Antalya’nın İbradı ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Asayiş 04.09.2021, 14:16
Antalya’da çıkan bozuk orman alanı yangını kısa sürede söndürüldü

Antalya’nın İbradı ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Antalya’nın İbradı ilçesi Maşat Mahallesi yakınlarında Maşat Yaylası’nda bozuk orman alanında orman yangını çıktı. Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 adet arozöz ile bir adet ilk müdahale aracı müdahale etti. Yangın bölgesinde yolun olmaması ve yüksek sarp yerde olması nedeni ile Ormanlık alandaki yangının yayılmaması için Manavgat ilçesinden gelen yangın söndürme helikopterleri çağrılarak alevlere anında müdahale etti. Yangın yayılmadan 100 metre karede helikopterin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Orman İşletme Müdürlüğü personelleri ise Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

Yangının kaçak yaban keçisi avı yapmaya gelen avcıların yaktığı ateşten çıktığının tahmin edildiği bildirildi.

Yorumlar (0)
31°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0