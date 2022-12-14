Antalya’da çarpışan saman yüklü tır ve kamyon devrildi

Antalya’da D-400 Karayolu’nda saman yüklü tır ile kamyon çarpıştı. Kazada her iki araç da devrilirken, Anamur ve Gazipaşa ilçeleri arasındaki ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Gazipaşa sınırında bulunan Anamur’un Uçarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur’dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan saman yüklü tır ile Gazipaşa’dan Anamur yönünde seyir eden kapalı kasa kamyon Yapma mevkiinde çarpıştı. Her iki aracın da devrildiği kazadan sürücüler yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Gazipaşa-Anamur D-400 Karayolu bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yolun tek şeridi trafiğe açıldı. İki ilçe arasındaki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.