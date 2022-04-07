Antalya’da boşandığı eşi ve kocasına dehşeti yaşatan eski koca tutuklandı

Antalya’da, 11 ay önce boşandığı eşi ve kocasını maket bıçağı ile vücudunun birçok yerinden yaralayan eski koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4873 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Abdurrezzak A. akşam saatlerinde 11 ay önce boşandığı eşinin yanına 2 çocuğunu görmeye geldi. Şahıs burada eski eşi Meral D. F. (39) ve 10 gün önce evlendiği kocası Erden F. (40) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs yanında bulunan 2 çocuğunu dışarı çıkararak komşuya bıraktı. Daha sonra ise geri dönerek kapıyı içeriden kilitledi. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından öfkeli eski koca, elinde bulunan maket bıçağı ile eski eşi ve kocasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Yaralı şahıslara ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Yardım çığlıklarını duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından Erden F. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Meral D.F. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eski koca tutuklandı

Olayın ardından eski koca suç aleti ile birlikte olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, cinayet bürosu ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından ise bugün adliyeye sevk edilen şahsın “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.